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Стало известно, смогут ли россияне посмотреть победившую в Каннах «Анатомию падения»

Прокатная компания «Про:взгляд» покажет победившую в Каннах «Анатомию падения» в РФ

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Российская прокатная компания «Про:взгляд» заявила, что фильм Жюстин Трие «Анатомия падения» выйдет в прокат в России после победы в Каннах. Об этом сообщается на странице компании в социальной сети «ВКонтакте».

Победившую на Каннском кинофестивале ленту покажут в РФ 14 сентября. «Принимаем поздравления и уже совсем скоро покажем фильм в российском прокате!» — пообещали в «Про:взгляд».

Главная героиня получившего «Золотую пальмовую ветвь» фильма — немецкая писательница, муж которой погибает, упав со скалы. Ее подозревают в убийстве, а единственный свидетель трагедии, незрячий сын писательницы, начинает сомневаться в ее невиновности.

Подробнее о главных премьерах 76-го Каннского кинофестиваля, который завершился 27 мая, «Газета.Ru» рассказывала здесь.

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