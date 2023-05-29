Стало известно, смогут ли россияне посмотреть победившую в Каннах «Анатомию падения»

Российская прокатная компания «Про:взгляд» заявила, что фильм Жюстин Трие «Анатомия падения» выйдет в прокат в России после победы в Каннах. Об этом сообщается на странице компании в социальной сети «ВКонтакте».

Победившую на Каннском кинофестивале ленту покажут в РФ 14 сентября. «Принимаем поздравления и уже совсем скоро покажем фильм в российском прокате!» — пообещали в «Про:взгляд».

Главная героиня получившего «Золотую пальмовую ветвь» фильма — немецкая писательница, муж которой погибает, упав со скалы. Ее подозревают в убийстве, а единственный свидетель трагедии, незрячий сын писательницы, начинает сомневаться в ее невиновности.

Подробнее о главных премьерах 76-го Каннского кинофестиваля, который завершился 27 мая, «Газета.Ru» рассказывала здесь.