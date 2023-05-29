Певица Милена Дейнега призналась в изменах бывшему мужу

Певица Милена Дейнега в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ призналась, что изменяла бывшему супругу.

Артистка состояла в браке с мужчиной, который был старше нее на 23 года. По словам Дейнеги, она нашла себе любовника по инициативе экс-мужа. «Клянусь, он меня толкнул на это. Он говорит: «Столько стриптиз-клубов, иди сходи». Я пошла и сходила», — рассказала она.

По словам Дейнеги, она решила рассказать бывшему супругу о неверности во время ужина в парижском ресторане. Тогда исполнительница расплакалась и предложила подать на развод. «Было хорошо? Ну и все нормально, оставляй этого любовника, мне даже по кайфу», — процитировала она реакцию экс-избранника.

Через некоторое время Дайнега все же развелась с мужем. Сейчас она счастлива в браке с мужчиной, который на полгода младше нее. «Если он мне изменит, клянусь: разведусь», — заверила певица.

Милена Дейнега вышла замуж за бизнесмена Евгения Самусенко в 2014 году. После скандала с обнаженными фото певицы Самусенко потребовал вернуть ему дорогостоящие подарки и обратился по этому поводу в суд. В 2020 году появилась информация о смерти предпринимателя.