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Дробыш назвал российского артиста, которым гордится больше всего

Продюсер Виктор Дробыш признался, что гордится Стасом Пьехой больше других своих артистов

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Пресс-служба Виктора Дробыша

Продюсер и композитор Виктор Дробыш в интервью «Газете.Ru» признался, что среди всех артистов своего лейбла больше всего гордится музыкантом Стасом Пьехой.

«Из артистов больше всего горжусь Стасом Пьехой и в первую очередь — нашим совместным долголетием. Мы будем с ним сотрудничать всегда и всегда будем популярны. У этого артиста есть публика, которая умрет вместе с ним», — заверил продюсер.

Он также выразил мнение, что самым благоприятным для развития артистов временем в истории российской поп-индустрии стоит считать начало нулевых, когда на отечественной сцене и появился Пьеха.

«Мне кажется, это появление проекта «Фабрика звезд» в начале нулевых. Ведь это не только музыкальный проект, но и телевизионный. Тогда большие федеральные каналы повернулись лицом к музыке и не только через новости, фильмы и программы. Например, канал «Россия» создал проект «Народный артист», Первый канал — «Фабрику звезд». Потом появились «Голос» и другие проекты. И все, кто есть сегодня в плане взрослых, серьезных артистов, в основном пришли из «Фабрики». Это Полина Гагарина, Стас Пьеха, Тимати, Зара, Ирина Дубцова и множество других. Это люди, которые уже стали корифеями и мастодонтами», — объяснил Дробыш.

Полное интервью с композитором читайте здесь.

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