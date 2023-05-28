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Директор «Ленкома» Варшавер похвастался заслугами Олеси Железняк и Татьяны Кравченко

Марк Варшавер заявил, что сделал Олесю Железняк одной из главных актрис «Ленкома»

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Директор «Ленкома» Марк Варшавер на программе «Однажды» похвастался заслугами актрис своего театра Татьяны Кравченко и Олеси Железняк.

«Железняк Олеся, например. Практически я сделал так, что она стала одной из главных актрис театра. А почему? Только по одной причине — она великая, большая артистка. Таня Кравченко, по-настоящему народная артистка. Что они делают в спектакле «Под одной крышей», — высказался Варшавер.

Среди артистов «Ленкома» он также выделил режиссера Романа Самгина, который в свое время был учеником Марка Захарова. Варшавер признался, что сначала относился к режиссеру с предубеждением, однако изменил свое отношение к Самгину после того, как оценил поставленную им пьесу.

«К сожалению, при Марке Анатольевиче, 80% актеров, может, даже немного больше, не играли. Так сложилось. Он был один, как я сказал, великий режиссер, но больше одного спектакля не мог ставить», — посетовал Варшавер.

Ранее Марк Варшавер сообщил, что Глебу Панфилову стало «немножко легче» после инсульта.

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