Актер Даниил Воробьев объяснил, почему решил признаться в абьюзе

Актер Даниил Воробьев заявил «Газете.Ru», что ему было несложно признаться в абьюзе в прошлых отношениях. По словам артиста, вынесение этой информации на широкую публику способствует освещению проблемы психологического насилия в семьях.

«Совершенно не сложно. Я считаю, что это важный акт, потому что это выносит на широкую публику искреннее, близкое многим послание. Потому что это в какой-то мере объединяет людей, которые тоже находятся или находились в таких взаимоотношениях. Это, по сути дела, освещение проблемы. Это благое сообщение на самом деле. Оно суперважное — благодаря огласке люди, которые сейчас находятся в этом, могут понять, что они не одни и что это не навсегда», — сказал Воробьев.

Ранее Воробьев рассказал, что был абьюзером в прошлых отношениях.

«У меня были взаимоотношения, которые, как я считал, абсолютно здоровые. А на самом деле это было классическое абьюзивное взаимодействие. И ситуация в том, что абьюзером в общем-то выступал я сам, потому что внутри была глобальная неуверенность», — признался артист. По словам Воробьева, со временем ему удалось встретить девушку, которая дала ему понять, «как должен проявляться мужчина в здоровых отношениях».

Актер отметил, что со временем осознал, что абьюзер — это жертва и слабый человек. «Он не осознан и не соединен с самим собой. Поэтому и происходит манипуляция, которая создает для абьюзера удобный контекст. Хотя существует и осознанный манипулятор, это другая категория игроков, встреча с которыми может быть очень опасна», — объяснил Воробьев.

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