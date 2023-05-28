Режиссера Панфилова переведут в реабилитационный центр в ближайшую неделю

Режиссера Глеба Панфилова переведут из института Склифосовского в реабилитацию в ближайшую неделю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора театра «Ленком» Марка Варшавера.

«Хочу порадовать, замечательно с позиции недели. Он буквально днями будет переведен в реабилитацию… из Склифосовского… института», — рассказал Варшавер.

Он отметил, что вопрос о том, куда переведут режиссера на ребилитацию решается на уровне Минздрава города Москвы.

15 мая стало известно, что Панфилова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В тот же день Варшавер заявил, что после инсульта Панфилов находится в реанимации. У режиссера выявили воспаление легких.

20 мая Варшавер сообщил, что режиссеру Глебу Панфилову, госпитализированному 11 мая с инсультом и пневмонией, стало «немножко легче».

21 мая Панфилову исполнилось 89 лет.