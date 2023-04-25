Актриса «Американской истории ужасов» Пэтти Люпон выступила против участия Ким Кардашьян в сериале

Актриса и певица Пэтти Люпон раскритиковала участие Ким Кардашьян в сериале «Американская история ужасов». Ее слова цитирует People.

Люпон считает, что Кардашьян не стоит сниматься в новом сезоне. «Прости, прости меня, Ким. Что ты делаешь со своей жизнью?» — отреагировала артистка, сыгравшая в сериале Джоан Рэмси и певицу кабаре Кэти Пизазз.

По словам Люпон, в 12-м сезоне «Американской истории ужасов» стоило бы сняться известному актеру. Какого именно актера она имеет в виду, певица не уточнила. Люпон призвала Кардашьян отказаться от роли.

Две недели назад Ким Кардашьян сообщила, что вошла в состав актерской группы 12-го сезона сериала «Американская история ужасов». Она опубликовала тизер нового сезона, в котором она снялась вместе с Эммой Робертс. Титры, запущенные под пугающую музыку, гласили: «Эмма Робертс и Ким Кардашьян хрупки. Этим летом».

Предыдущие актерские работы Кардашьян включают озвучку героини мультфильма «Щенячий патруль» и одной из серий сериала «Американский папаша». Кроме того, она появлялась в комедии «Восемь подруг Оушена», сериале «Две девчонки на мели», фильме «Семейный консультант» и сериале «До смерти красива».