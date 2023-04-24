Шесть шоу, которые уже можно посмотреть целиком: сериалы недели 18.04—24.04

Мы в «Газете.Ru» любим смотреть сериалы запоем — и уверены, что среди вас тоже много тех, кому не хватает одной серии в неделю. Для вашего удобства по понедельникам мы рассказываем — максимально коротко, — какие шоу завершились за последние семь дней и уже ждут, когда вы их включите.

«Абсолютно все в порядке» — 1 сезон

Черная комедия, где звезда «Кролика Джоджо» и «Прошлой ночью в Сохо» Томасин Маккензи играет девушку на грани самоубийства, которая наследует от покойного дедушки домик на краю обрыва и невольно становится спасительницей заблудших душ.

Где смотреть: Stan

«Большие надежды» — мини-сериал

Адаптация романа Чарльза Диккенса от автора «Острых козырьков» Стивена Найта с Оливией Колман в главной роли. Подробнее о сериале — в рецензии «Газеты.Ru».

Где смотреть: Hulu

«Дипломатка» — 1 сезон

Политический триллер авторства Деборы Кан («Западное крыло», «Анатомия страсти», «Родина») о непростой жизни посла США в Великобритании.

Где смотреть: Netflix

«Мандалорец» — 3 сезон

Третий выпуск приключений межзвездного охотника за головами и его приемного сына.

Где смотреть: Disney+

«Связанные насмерть» — 1 сезон

Ремейк психологического триллера Дэвида Кроненберга, в котором место близнецов в исполнении Джереми Айронса заняли близняшки в исполнении Рэйчел Вайс.

Где смотреть: Amazon Prime Video

«Экстраполяции» — 1 сезон

Антология о последствиях глобального потепления с участием Мэрил Стрип, Сиенны Миллер, Кита Харрингтона, Эдварда Нортона, Дэвида Швиммера, Марион Котийяр, Фореста Уитакера, Тоби Магуайра, Хизер Грэм, Майкла Гандольфини и других. Подробнее о сериале — в рецензии «Газеты.Ru».

Где смотреть: Apple TV+