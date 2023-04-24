Балерина Елизавета Таранда заявила, что могла сыграть в фильме Тодоровского «Большой»

Балерина Елизавета Таранда призналась в беседе с passion.ru, что пробовалась на роль в фильме Валерия Тодоровского «Большой».

Таранда сообщила, что ее не утвердили. Она также отметила, что разговор с Тодоровским заставил ее по-другому смотреть на произведения о балете.

«Люди хотят смотреть о живых людях в непривычной обстановке, а не о правильном батман тандю или грамотном броске мяча в кольцо», — объяснила артистка.

Таранда добавила, что считает интервью с Тодоровским своей главной «журналисткой победой». Она брала у него комментарий во время работы над своим дипломом. Артистка призналась, что собрала ценные и эксклюзивные материалы до выхода фильма «Большой» на экраны. По мнению балерины, у Тодоровского стояла задача сделать игровое кино, которое показывает «противоречивый мир, полный своих драм».

Фильм «Большой» Валерия Тодоровского вышел в прокат 11 мая 2017 года. Он рассказывает история восхождения молодой провинциальной девушки на сцену Большого театра.

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