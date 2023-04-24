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Блогер Николай Соболев* заявил, что у него осталось хорошее впечатление о Собчак

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xenia_sobchak/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Блогер Николай Соболев (признан в РФ иностранным агентом) рассказал в интервью с YouTube-каналом Metametrica о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак.

Соболев признался, что Собчак оставила о себе хорошее впечатление. Блогер назвал ведущую «заводной женщиной», «зажигалкой» и «трудоголиком». Он отметил, что приятно пообщался со звездой до и после съемок.

«Безусловно, она не высказывает все, что она думает, на экране. Безусловно, ее позиция отличается от того, что она транслирует в личном разговоре, причем достаточно сильно отличается, надо сказать», — добавил Соболев.

Во время интервью Соболева попросили сравнить Собчак с журналистом и блогером Ильей Варламовым (признан в РФ иностранным агентом). Парень признался, что ему больше симпатизирует первая, а второй ему совершенно не нравится.

«Она (Собчак) более свободная, что ли. Это мое личное ощущение. <…> Мне кажется. Я не буду утверждать, кто из них лучше, как человек. Не мое право судить», — заключил Соболев.

Ранее балерина Анастасия Волочкова предположила, что Собчак пытается пиариться на ее имени.

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