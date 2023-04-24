Настя Ивлеева показала «танец для привлечения мужика» под хит Натальи Орейро

Блогер Настя Ивлеева в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) спародировала «танец для привлечения мужика» из сериала «Дикий ангел» под хит Натальи Орейро, которая исполнила в проекте главную роль.

«Девочки, всем привет! Ловите танец для привлечения мужика!» — посмеялась Ивлеева.

После этого блогер продемонстрировала экстравагантный танец живота, во время которого ее лицо сохраняло иронично неестественный вид. Фанаты Ивлеевой оценили юмор телеведущей и отметили сходство блогера с главной героиней «Дикого ангела» — Милагрес.

«Дикий ангел! Милагрес и Иво forever»; «Как остановиться и перестать это смотреть»; «Последнее движение огонь — самка павлина»; «Вопросов нет, Элджей на это повелся, получается», — написали подписчики.

Настя Ивлеева и рэпер Элджей были официально женаты два года, в 2021 году пара объявила о расставании. Блогер признавалась в интервью Ксении Собчак, что тяжело переживала развод, поскольку супруг ей заменял всех.

Ранее Настя Ивлеева пошутила о планах искать жениха среди курьеров Санкт-Петербурга.