Бренд «Смак» остался у Андрея Макаревича*

Бренд «Смак» продолжит принадлежать артисту Андрею Макаревичу (признан в РФ иностранным агентом), переехавшему из России в Израиль. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Крымская колбасная компания планировала выпускать свою мясную продукцию под брендом «Смак» и обратилась в суд, чтобы присвоить торговую марку. Иск компании был отклонен, и бренд остался у Макаревича.

Ранее Макаревич заявил, что не тоскует по России. «Абсолютно. Если бы я сидел, совсем лишенный возможности что-либо делать, наверное, это была бы тоска. Не по Родине, а по делу. Сейчас там нет возможности им заниматься», — объяснил он. По словам Макаревича, ему нравится жизнь в Израиле из-за хорошей погоды и «позитивных и спокойных» людей.