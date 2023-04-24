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Ида Галич скрывалась в костюме Кактуса на шоу «Маска»

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Телеканал «НТВ»

Блогер и телеведущая Ида Галич скрывалась в костюме Кактуса на телешоу «Маска».

Блогер появилась на сцене в качестве специального гостя, приуроченного к полуфиналу телепроекта. Члены жюри выдвигали различные версии касаемо истинной личности конкурсанта. Тимур Родригез предположил, что под маской Кактуса скрывается певица Ольга Серябкина.

«У нее такой манкий взгляд, она секси. Нам тут уже жарко стало», — отметил шоумен.

Филипп Киркоров же заявил, что участница напоминает ему Машу Распутину. Однако во время исполнения Кактусом песни «Лететь» Регина Тодоренко внезапно начала кричать, что под маской прячется Ида Галич. Остальные члены жюри поддержали телеведущую, только Филипп Киркоров остался при своем мнении.

Ранее певец IVAN в костюме Гусеницы покинул шоу «Маска» в шаге от финала. Из членов жюри лишь Валерия и Алексей Воробьев угадали, что IVAN скрывается за маской. Регина Тодоренко была уверена, что в костюме солист группы «Каспийский груз» Брутто, в то время как Тимур Родригез предположил, что Гусеница — это Виталий Гогунский. Филипп Киркоров выдвинул теорию, что за маской прячется Влад Соколовский.

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