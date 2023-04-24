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Павел Воля признался, что в молодости снимал квартиру вместе с Галустяном из-за безденежья

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Юморист и телеведущий Павел Воля на своем авторском шоу признался, что в молодости жил вместе с Михаилом Галустяном из-за финансовых трудностей.

«Мало кто знает, но мы с Мишей [Галустяном] знакомы тысячу лет. Ты помнишь вообще, что мы с тобой жили в одной квартире?» — отметил Воля.

Юморист рассказал, что в то время работал на своей первой работе — Воля был сценаристом на передаче «Добрый вечер с Игорем Угольниковым». По словам телеведущего, его зарплата составляла всего $100, в то время как за аренду жилья надо было платить в два раза больше. Воля признался, что еще $100 ему присылал капитан команды КВН Руслан Хачмамук, который планировал жить в этой квартире во время приезда в Москву.

«Я помню, у меня какие-то часы были, я их продал и Паше 300 рублей дал. Говорю: «Паш, поешь, пожалуйста, поешь», — вспомнил Галустян.

Гостями еженедельного воскресного шоу Павла Воли являются и звезды, и обычные люди. Они обсуждают с ведущим итоги уходящей недели в юмористическом стиле и принимают участие в абсурдных конкурсах.

Ранее Воля пошутил про уникальность шоу Урганта.

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