Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Скончалась сестра актрисы Нонны Мордюковой Наталья Катаева

close
100%
Кадр из программы «Тайны кино»

Художница по костюмам Наталья Катаева скончалась в возрасте 87 лет. Об этом сообщил актер Стас Садальский в Telegram-канале.

Причина смерти неизвестна. Катаева — сестра актрисы Нонны Мордюковой. Женщина ухаживала за артисткой до последних дней ее жизни. Долгое время Мордюкова страдала тяжелым заболеванием — распадом психических функций в результате поражения мозга. До болезни сестры Катаева работала художницей по костюмам в Останкино.

Катаева приняла участие в работе над такими фильмами, как «Карнавал», «Родня», «Здравствуйте, я ваша тетя!» и «Семнадцать мгновений весны».

Ранее не стало артиста балета и хореографа Андрея Петрова. Он был основателем «Кремлевского балета» и занимал должность художественного руководителя театра с 1990 года. Также артист был главным балетмейстером театра. Хореограф также ставил спектакли в Театре на Таганке, Театре на Бронной и Московском театре «Ромэн». В 2006 году Петров стал секретарем Союза театральных деятелей РФ и председателем Комиссии СТД РФ по хореографии.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях