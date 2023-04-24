Скончалась сестра актрисы Нонны Мордюковой Наталья Катаева

Художница по костюмам Наталья Катаева скончалась в возрасте 87 лет. Об этом сообщил актер Стас Садальский в Telegram-канале.

Причина смерти неизвестна. Катаева — сестра актрисы Нонны Мордюковой. Женщина ухаживала за артисткой до последних дней ее жизни. Долгое время Мордюкова страдала тяжелым заболеванием — распадом психических функций в результате поражения мозга. До болезни сестры Катаева работала художницей по костюмам в Останкино.

Катаева приняла участие в работе над такими фильмами, как «Карнавал», «Родня», «Здравствуйте, я ваша тетя!» и «Семнадцать мгновений весны».

Ранее не стало артиста балета и хореографа Андрея Петрова. Он был основателем «Кремлевского балета» и занимал должность художественного руководителя театра с 1990 года. Также артист был главным балетмейстером театра. Хореограф также ставил спектакли в Театре на Таганке, Театре на Бронной и Московском театре «Ромэн». В 2006 году Петров стал секретарем Союза театральных деятелей РФ и председателем Комиссии СТД РФ по хореографии.