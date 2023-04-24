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Педагога уволили из художественного училища в Одессе за русский язык

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Из Одесского театрально-художественного училища уволили педагога после того, как один из студентов пожаловался на то, что 82-летняя женщина ведет занятия на русском языке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское агентство ТСН.

По информации агентства, конфликт возник после того, как студент отказался изучать произведения русских композиторов Петра Чайковского и Сергея Рахманинова. В училище подтвердили, что предложили преподавателю написать заявление об увольнении.

В 2019 году на Украине был принят закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно закону, жители страны должны использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни, включая госуправление, медицину, науку и образование, СМИ и интернет-сайты.

Ранее сообщалось, что Одесская опера уволила главного дирижера за выступление в театре мужа Нетребко.

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