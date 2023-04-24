Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов ушел от жены к блогерше Калмыковой

close
100%
alexa_kalmykova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Владимир Селиванов в интервью для YouTube-канала Fametime признался, что сейчас живет с новой возлюбленной.

Звезда «Реальных пацанов» рассказал, что принял решение уйти от супруги Виктории Маркиной, с которой воспитывает дочь Еву. Сейчас Селиванов в отношениях с блогершей Александрой Калмыковой — он проживает вместе с возлюбленной и ее детьми от предыдущих отношений.

«Мы официально еще не развелись. Произошло расхождение: у нас разные пути достаточно давно, может быть как два года. Когда мы заводили семью, это было основано на общем желании завести ребенка. Я очень хотел порадовать маму — у нее не было внуков. Мне на тот момент было больше 30 лет и мне попался такой человек, с которым было комфортно», — высказался актер о Маркиной. По словам Селиванова, после рождения дочери чувства к жене начали угасать.

Калмыкова в феврале сообщила о разводе с супругом, от которого родила двоих детей. Блогерша объяснила, что бывший возлюбленный был против ее публичности и завидовал ее популярности. По словам Калмыковой, сейчас она общается с экс-мужем только по вопросам воспитания детей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях