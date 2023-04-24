Звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов ушел от жены к блогерше Калмыковой

Актер Владимир Селиванов в интервью для YouTube-канала Fametime признался, что сейчас живет с новой возлюбленной.

Звезда «Реальных пацанов» рассказал, что принял решение уйти от супруги Виктории Маркиной, с которой воспитывает дочь Еву. Сейчас Селиванов в отношениях с блогершей Александрой Калмыковой — он проживает вместе с возлюбленной и ее детьми от предыдущих отношений.

«Мы официально еще не развелись. Произошло расхождение: у нас разные пути достаточно давно, может быть как два года. Когда мы заводили семью, это было основано на общем желании завести ребенка. Я очень хотел порадовать маму — у нее не было внуков. Мне на тот момент было больше 30 лет и мне попался такой человек, с которым было комфортно», — высказался актер о Маркиной. По словам Селиванова, после рождения дочери чувства к жене начали угасать.

Калмыкова в феврале сообщила о разводе с супругом, от которого родила двоих детей. Блогерша объяснила, что бывший возлюбленный был против ее публичности и завидовал ее популярности. По словам Калмыковой, сейчас она общается с экс-мужем только по вопросам воспитания детей.