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«С таким буйком точно не утонет»: Павел Воля пошутил над видео с ягодицами Киркорова

Павел Воля пошутил, что Киркорову свистят «из каждой тонированной приоры» из-за увеличения ягодиц

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Комик Павел Воля в эфире своей авторской программы «Шоу Воли» пошутил над вирусным видео с новыми ягодицами Филиппа Киркорова.

Юморист продемонстрировал кадры в эфире передачи, после чего в шутку посочувствовал артисту. «Все выкладывали поп-короля, а точнее короля поп. Я всех вас поздравляю, с таким буйком он точно не утонет. Раньше Киркорову и без этого было тяжело ходить по улице из-за популярности, а теперь ему вслед свистят из каждой тонированной приоры», — прокомментировал видео Воля.

Около недели назад в сети начал распространяться видеоролик, на котором Филипп Киркоров продемонстрировал увеличенные ягодицы. На кадрах поп-исполнитель танцует в черном комбинезоне. Поклонники в соцсетях пошутили, что Киркоров копирует Ким Кардашьян, а также упрекнули артиста в использовании накладок.

Предполагается, что ягодицы Киркорову могли увеличить при помощи липофиллинга, в процессе которого недостающие объемы тела заполняются собственным жиром. Ранее Киркоров прошел несколько пластических операций на животе и лице. Также хирург звезды Тимур Хайдаров сделал ему коррекцию позвоночника и сформировал пресс с помощью специального аппарата.

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