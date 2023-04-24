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Лобода заявила, что переводить свои песни на украинский язык глупо

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@lobodaofficial/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Певица Светлана Лобода заявила о том, что очень глупо переводить свои песни на русском языке на украинский. Об этом она рассказала в интервью Deutche Welle (внесено Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов).

Она отметила, что не может отказаться от песен, которые создавала раньше. Кроме того, Лобода указала, что не в силах предать своих поклонников.

«Я не могу перевести их (песни. – «Газета.Ru») на украинский язык. Я считаю, что это абсолютно глупо и неправильно», — заявила Лобода.

Она уточнила, что популярность приобрела не только на Украине, но и в странах бывшего СССР, где многие разговаривают на русском языке. В то же время, по ее словам, находясь на Украине или давая интервью украинским СМИ, она предпочитает говорить по-украински.

Ранее Лобода пожаловалась, что отказалась от всего ради семьи.

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