Скончалась советская и казахская актриса Лидия Ашрапова

В возрасте 89 лет умерла советская, казахская актриса театра и кино, звезда комедии «Девушка-джигит» Лидия Ашрапова (Лола Абдукаримова). Об этом сообщает «Российская газета».

По информации издания, артистка ушла из жизни 21 апреля.

Лидия Ашрапова появилась на свет 28 августа 1935 года в селе Ямга в Якутии. В 1952-м выпустилась из Ташкентского хореографического училища. С 1952 по 1954 год работала в Ташкентской филармонии. В 1956-1958-х была солисткой Казахского ансамбля песни и танца.

В эти годы она снималась на киностудии «Казахфильм». Ашрапова дебютировала в роли Галии в легендарной музыкальной комедии «Девушка-джигит» (1955). Позже играла в фильмах «Мы здесь живем», «Рыбаки Арала», «Возвращение на землю», «И в шутку, и всерьез» и других картинах.

В 90-е годы Ашрапова завершила карьеру на «Казахфильме». В этот период Лидия вместе со своим супругом, оператором Асхатом Ашраповым, переехала в Подмосковье и создала кинофирму «Альянс», где была художественным руководителем и продюсером.

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