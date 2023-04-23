Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Скончалась советская и казахская актриса Лидия Ашрапова

close
100%
Алма-Атинская киностудия художественных и хроникальных фильмов

В возрасте 89 лет умерла советская, казахская актриса театра и кино, звезда комедии «Девушка-джигит» Лидия Ашрапова (Лола Абдукаримова). Об этом сообщает «Российская газета».

По информации издания, артистка ушла из жизни 21 апреля.

Лидия Ашрапова появилась на свет 28 августа 1935 года в селе Ямга в Якутии. В 1952-м выпустилась из Ташкентского хореографического училища. С 1952 по 1954 год работала в Ташкентской филармонии. В 1956-1958-х была солисткой Казахского ансамбля песни и танца.

В эти годы она снималась на киностудии «Казахфильм». Ашрапова дебютировала в роли Галии в легендарной музыкальной комедии «Девушка-джигит» (1955). Позже играла в фильмах «Мы здесь живем», «Рыбаки Арала», «Возвращение на землю», «И в шутку, и всерьез» и других картинах.

В 90-е годы Ашрапова завершила карьеру на «Казахфильме». В этот период Лидия вместе со своим супругом, оператором Асхатом Ашраповым, переехала в Подмосковье и создала кинофирму «Альянс», где была художественным руководителем и продюсером.

Ранее стало известно о смерти советской и российской актрисы Валентины Тумановой.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях