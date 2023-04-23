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Актриса Елена Валюшкина тайно вышла замуж

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Елена Валюшкина появилась на премьере фильма «Вызов» со своим супругом. В эфире программы «Ты не поверишь» артистка посмеялась над журналистами, которые «профукали» ее свадьбу.

«Да, мы были уже в загсе. Вы все профукали!» — посмеялась Валюшкина.

Актриса рассказала о подарках своего возлюбленного, который нередко преподносит ей цветы и придумывает сюрпризы. Валюшкина подчеркнула, что ее дети от прошлого брака хорошо относятся к новому избраннику.

«Познакомились с ним на праздновании дня рождения у друзей. Дети хорошо относятся к Андрею, они давно его знают», — резюмировала артистка.

Ранее Валюшкина возмутилась критике ее имиджа. Валюшкина посетила премьеру в костюме с цветочным принтом. Свой образ она дополнила яркой оранжевой сумкой и обувью на зеленых каблуках. Некоторым не понравился новый образ артистки. Они предложили найти стилиста звезды и «предать его анафеме (изгнанию)».

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