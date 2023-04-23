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Стилист Рогов сравнил Диму Билана со Стасом Михайловым

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Global Look Press

Стилисты Гоша Карцев и Алексей Рогов на YouTube-шоу последнего раскритиковали сценический образ Димы Билана.

«Я вообще не понимаю, что происходит с Биланом. Талантливый парень. Просто это уже какой-то Стас Михайлов», — посмеялся Рогов.

Точку зрения коллеги поддержал и Карцев, который считает, что Билан «не эволюционирует». По мнению стилиста, это происходит со многими российскими артистами. Карцев отметил, что только Лолита и Филипп Киркоров попытались «перезагрузиться».

«Остальные как Алла Борисовна. В какой-то момент она долго-долго гналась, экспериментировала, а потом сказала: «Буду все время выходить в платье а-ля летучая мышь», — пошутил Карцев.

Рогов остался недоволен прогнозами коллеги и отметил, что Билан в своем сценическом образе похож на ведущего свадеб во Владивостоке. Вместе с этим шоумен уточнил, что речь идет исключительно о нарядах певца, а не о его творчестве.

Ранее стилист Александр Рогов назвал белую рубашку главным трендом этой весны. В качестве примеров он опубликовал подборку фотографий, продемонстрировав подписчикам универсальность этой вещи.

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