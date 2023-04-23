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Рэпер Баста заменит Jah Khalib на майском концерте Димы Билана в Дубае

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Продюсер Яна Рудковская сообщила в своем Telegram-канале, что рэпер Баста заменит Jah Khalib на концерте Димы Билана в Дубае.

«С Димой в Дубае 6 мая выступит Баста, а не Jah Khalib. На поле произошла замена, информирую зрителей», — написала Рудковская.

Концерт должен состояться 6 мая, причину замены артиста Рудковская не назвала.

Jah Khalib также должен был выступить в Москве и Санкт-Петербурге в конце апреля, но после негативной реакции общественности и депутатов на пост со словами об Украине концерты отменили. Пользователи призвали отменить концерты Jah Khalib, который открыто поддержал Украину после начала спецоперации. В своих соцсетях он поддержал жителей Украины словами «я теперь не просто люблю вас, я восхищаюсь вами».

При этом 17 апреля Минкульт попросили проверить Мамедова на причастность к ВСУ. Площадки уже пообещали вернуть зрителям деньги за билеты.

Ранее Jah Khalib оправдался за поддержку Украины.

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