Звезда «Ворониных» Волкова заявила, что не сомневается в невиновности обвиненного в убийстве брата

Актриса Екатерина Волкова, известная по своей роли в сериале «Воронины», написала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее брат, которого обвиняют в убийстве двух человек, — невиновен.

«Да, это мой брат. Да, несколько дней назад его арестовали в США. Да, его обвиняют в очень серьезном преступлении. Мы пытаемся установить связь с ним и адвокатом, но пока безуспешно. Но семья не сомневается в невиновности Лени. Я люблю и не отрекаюсь от брата», — заявила Волкова.

В США произошло убийство двух мужчин. Одного из них звали Павел, он являлся выходцем из России. Известно, что 28-летний Павел был родом из Санкт-Петербурга и работал в Америке фотографом. Второй жертвой преступления стал его сосед, также выходец из России, 37-летний мужчина по имени Кирилл.

Тела обеих жертв на прошлой неделе нашли на складе в Брайтоне (небольшой город в округе Франклин, штат Нью-Йорк) со следами насилия.

Известно, что американская полиция уже задержала подозреваемого, которым оказался брат актрисы Екатерины Волковой — Леонид Волков. По информации зарубежной прессы, Леонид дружил с погибшими, а Кирилл выступал его поручителем по аренде жилья.

По предварительным данным, в качестве мотива преступления рассматривается личный конфликт между мужчинами: якобы Волков отказался платить за аренду жилья и был вынужден срочно съехать.