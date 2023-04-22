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Американский рэпер Afroman баллотируется на пост президента США

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Global Look Press

Рэпер Afroman (настоящее имя Джозеф Форман) официально стал еще одним кандидатом на пост президента США в 2024 году. Об этом сообщает TMZ.

Музыкант подал все необходимые для выдвижения документы в Федеральную избирательную комиссию. Его президентский комитет называется «Джозеф Afroman Форман за Президента», и рэпер баллотируется как независимый кандидат.

По данным издания, впервые он объявил о своем намерении стать президентом еще в декабре 2022 года. В своей предвыборной кампании рэпер планировал сделать акцент на федеральной легализации марихуаны, а также реформе уголовного правосудия. «Продолжающееся преследование Afroman со стороны откровенно коррумпированного департамента шерифа округа Адамс прекрасно подчеркивает, что эта коррупция руководства просочилась в правоохранительные органы по всей стране», — сказал представитель Afroman.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст передумал становиться президентом США и хочет, чтобы его оставили в покое. Политическую карьеру Уэст развивать не планирует.

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