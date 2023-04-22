Крис Сандерс может вернуться к озвучке «Лило и Стича» в ремейке

Озвучивший Стича в мультфильме «Лило и Стич» Крис Сандрес ведет переговоры, чтобы поучаствовать в экранизации картины от Disney. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Помимо озвучания, Сандрес был соавтором и одним из режиссеров «Лило и Стича» 2002 года, а также последовавшего за этим сериала. Слухи о том, что актер вернется в проект, ходили давно. Однако в 2022-м Сандерс заявил, что студия не обращалась к нему с этим вопросом. Сейчас Сандерс находится на финальном этапе переговоров с Disney.

Также в ремейк вернется Тиа Каррере, которая озвучила Нани в первом фильме. Она сыграет миссис Кекоа. Актриса Эми Хилл, которая дала голос миссис Хасагаве в оригинальном проекте, озвучит нового персонажа по имени Туту.

Шестилетняя актриса Майе Кеалохе сыграет Лило, а юная артистка Сидни Элизабет Агудонг — Нани. Кроме них в каст вошли Кайпо Дудоит (Дэвид Кавена), Зак Галифианакис (Джумба Джукиба), Билли Магнуссен (Венди Пликли) и Кортни Б. Вэнс (Кобра Баблс).

Режиссером проекта стал Дин Флейшер-Кэмп, создатель инди-картины »Марсель, ракушка в ботинках». Сценарий написал Крис Кеканиокалани Брайт. Съемки ведутся на Гавайях.