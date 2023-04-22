Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Волочкова отказалась судиться с Большим театром

close
100%
Павел Кашаев/Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что не станет больше судиться с Большим театром, обвинив культурное учреждение в коррупции. Слова Волочковой передает Super.ru.

«Понимаете, когда я выиграла суд в 2003-м, то это было другое время, театр и судьи. А сейчас — деньги и коррупция вокруг Большого театра... Я понимаю, что мы находимся не на равных. Где я, а где проплаченные Большим театром...» — заявила Волочкова.

По словам балерины, она подала иск против театра, чтобы показать людям, какой «беспредел» происходит на главной сцене страны: «То, что с этим ничего невозможно сделать... Знаете, мы с мои адвокатом чувствовали себя идиотами: пытались доказать, что это правда, а сторона Большого театра в качестве документа предоставляла цитаты из моей художественной книги. О чем тут говорить?»

В апреле 2023 года стало известно, что Волочкова подала иск на Большой театр в Верховный суд. Она потребовала компенсацию 95 млн руб. за 18 лет работы. Отмечается, что в 2022 году балерина обращалась с таким же заявлением в Тверской районный суд, но там отклонили жалобу. Теперь артистка ждет ответа от Верховного суда.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях