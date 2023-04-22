Волочкова отказалась судиться с Большим театром

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что не станет больше судиться с Большим театром, обвинив культурное учреждение в коррупции. Слова Волочковой передает Super.ru.

«Понимаете, когда я выиграла суд в 2003-м, то это было другое время, театр и судьи. А сейчас — деньги и коррупция вокруг Большого театра... Я понимаю, что мы находимся не на равных. Где я, а где проплаченные Большим театром...» — заявила Волочкова.

По словам балерины, она подала иск против театра, чтобы показать людям, какой «беспредел» происходит на главной сцене страны: «То, что с этим ничего невозможно сделать... Знаете, мы с мои адвокатом чувствовали себя идиотами: пытались доказать, что это правда, а сторона Большого театра в качестве документа предоставляла цитаты из моей художественной книги. О чем тут говорить?»

В апреле 2023 года стало известно, что Волочкова подала иск на Большой театр в Верховный суд. Она потребовала компенсацию 95 млн руб. за 18 лет работы. Отмечается, что в 2022 году балерина обращалась с таким же заявлением в Тверской районный суд, но там отклонили жалобу. Теперь артистка ждет ответа от Верховного суда.