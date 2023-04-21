Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кристина Асмус вспомнила, как ей стало плохо на съемках из-за бургеров с кровью

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Кристина Асмус рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), как ей стало плохо на съемках сериала «Сансара» из-за бургеров с кровью.

«Надо еще сказать, что я обожаю мясо, но ем только полностью прожаренное. Даже сухое мясо супер, но лишь бы розового цвета не было внутри, даже слегка. Репетировали без бургеров, чтоб не переводить реквизит», — рассказала Асмус.

Актрисе принесли свежие бургеры из ближайшего ресторана, но когда в кадре Асмус нужно было съесть блюдо, она вдруг осознала, что мясо плохо прожарено. По словам звезды «Интернов», «кровь хлестала» во все стороны, а ей нужно было отыгрывать искреннее наслаждение.

«Громадная котлета только сверху обжарена, а внутри вся кровавая! Кровь практически во все стороны хлещет. А съемка идет, останавливать ее нельзя. Еще и надо не только невозмутимое лицо делать, а максимально наслаждаться процессом и бесить этим», — вспомнила Асмус.

Актриса отметила, что после этого ей пришлось съесть все пять бургеров в разных дублях. В итоге из-за обилия крови Асмус стало плохо, и ей пришлось восстанавливаться при помощи препаратов.

Ранее Асмус заявила, что ее «тошнит» от кокетничающих с продюсерами актрис.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях