Кристина Асмус вспомнила, как ей стало плохо на съемках из-за бургеров с кровью

Актриса Кристина Асмус рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), как ей стало плохо на съемках сериала «Сансара» из-за бургеров с кровью.

«Надо еще сказать, что я обожаю мясо, но ем только полностью прожаренное. Даже сухое мясо супер, но лишь бы розового цвета не было внутри, даже слегка. Репетировали без бургеров, чтоб не переводить реквизит», — рассказала Асмус.

Актрисе принесли свежие бургеры из ближайшего ресторана, но когда в кадре Асмус нужно было съесть блюдо, она вдруг осознала, что мясо плохо прожарено. По словам звезды «Интернов», «кровь хлестала» во все стороны, а ей нужно было отыгрывать искреннее наслаждение.

«Громадная котлета только сверху обжарена, а внутри вся кровавая! Кровь практически во все стороны хлещет. А съемка идет, останавливать ее нельзя. Еще и надо не только невозмутимое лицо делать, а максимально наслаждаться процессом и бесить этим», — вспомнила Асмус.

Актриса отметила, что после этого ей пришлось съесть все пять бургеров в разных дублях. В итоге из-за обилия крови Асмус стало плохо, и ей пришлось восстанавливаться при помощи препаратов.

Ранее Асмус заявила, что ее «тошнит» от кокетничающих с продюсерами актрис.