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В Пекине стартовал XIII международный кинофестиваль

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VCG/Getty Images

В Китае открылся XIII международный кинофестиваль, он начался с традиционной красной дорожки, на которой присутствовали более 200 представителей кинематографа КНР. Об этом сообщает ТАСС.

Торжественное мероприятие состоялось в районе Хуанчжоу, что расположен в северной части Пекина. Первым по красной дорожке прошел режиссер Чжан Имоу, который в 2023 году возглавил жюри ПМКФ. Он был куратором многих популярных китайских фильмов, например, таких как «Герой», «Дом летающих кинжалов» и «Цветы войны».

На церемонии также присутствовал актер Джеки Чан. Он отметил, что ему радостно видеть на фестивале молодых артистов. На красной дорожке также появился талисман зимних Олимпийских игр 2022 года — панда Бин Дуньдунь.

Ранее была опубликована афиша 76-го Каннского кинофестиваля.

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