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В Башкирии похоронили умершего в музыкальной студии певца Динара Рахматуллина

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Динар Рахматуллин/VK

В Башкирии похоронили 21-летнего певца Динара Рахматуллина, которого нашли мертвым в музыкальной студии. Об этом сообщает StarHit.

«К сожалению, причину смерти озвучить не можем. Так решила наша семья. Прошу всех отнестись с понимаем к этому. Ребята, не надо писать, что это хайп. Ни в коем случае. С таким не шутят. К сожалению, это правда. Динара не стало», — заявила сестра Динара Рахматуллина.

Тело музыканта обнаружили в звукозаписывающей студии. Семья артиста призвала поклонников отнестись к их позиции с пониманием.

В соцсетях рассматривают две версии ухода из жизни Рахматуллина — самоубийство и проблемы с сердцем. «В пятницу будем провожать в последний путь. Всем, кто любит и уважает его творчество, добра! И спасибо», — сообщили родные музыканта.

Динар Рахматуллин известен по композиции «Мама». Также певец выпустил такие песни, как «Снова день, снова ночь», «Дорога» и другие.

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