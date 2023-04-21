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Певица Светлана Светикова рассказала, как ее «обожал» Гарик Харламов

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Рамиль Ситдиков/Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Светлана Светикова в интервью Яне Чуриковой вспомнила, как влюбилась в Гарика Харламова, когда ей было примерно 18 лет.

«Он был хорошенький! Мы снимались в каком-то кино, я играла русалку, а он брата девушки, которая теряла голос. Там мы и познакомились. Мне было 17-18 лет. Гарик сразу мне помог, потом проводил. Мы очень близко подружились», — отметила Светикова.

Певица рассказала, что поначалу они с Харламовым просто общались, а потом Светикова переехала в другой район, и звезды стали соседями. По словам артистки, она думала, что никогда не влюбится в Харламова несмотря на то, что считает его «классным».

«Мы продолжили общаться, я ему даже сказала: «Ты такой классный, жалко, я в тебя никогда не влюблюсь». И что-то раз — накрыло. Я влюбилась в его характер, юмор, его чувство ко мне. Гарик меня обожал»», — рассказала Светикова.

Ранее Светлана Светикова рассказала, что ее первый поцелуй был с хореографом Мигелем. Артистка встречалась с ним, когда ей было 15 лет. Они познакомились в театре, когда участвовали в мюзикле «Метро».

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