Певица Валерия призналась, что они с Пригожиным «забыли» про рабочий контракт после начала сожительства

Певица Валерия призналась, что не стала продлевать рабочий контракт с продюсером и мужем Иосифом Пригожиным после начала сожительства, передает StarHit.

«Мы его подписали, а после того, как стали жить вместе, забыли о документе и даже не заглядывали в него. Даже не знаю, когда он закончился, мы не возобновляли. Мне кажется, мы очень эффективно эти годы прожили во всех отношениях, ярко. Самый главный показатель — время пролетело как один миг», — вспомнила Валерия.

Исполнительница отметила, что за это время им с мужем удалось достойным образом воспитать детей. К тому же, добавила певица, у них с Пригожиным вышло несколько записанных совместно альбомов. Валерия рассказала, что они с мужем не забывают и про путешествия, отдых и развлечения.

Ранее Валерия призналась, что никогда не ревновала Пригожина к бывшей жене. К тому же, напомнила певица, у продюсера были и другие отношения после разрыва с Фаттаховой. Звезда убеждена, что у них с экс-супругой Пригожина просто не может быть взаимных претензий.