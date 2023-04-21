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Артем Качер и участница Artik & Asti Seville выпустили совместный клип

Артем Качер и Seville рассказали о совместном клипе

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Пресс-служба Артема Качера

Музыканты Артем Качер и Seville, участница группы Artik & Asti, выпустили клип на совместный трек «Один из двух». Как рассказала «Газете.Ru» певица, релиз обращается к понятной всем теме — «любви и расставанию, от бабочек в животе до беспомощности».

«В клипе мы отобразили разные периоды в отношениях. Старались сделать максимально легкое к восприятию видео, где каждый может найти себя в разных эпизодах, — поделилась она. — Снимали мы на VHS-камеру. Лично у меня это самые приятные воспоминания из детства, когда мы все писали на кассеты: без постановок и дублей. Именно так мы и создавали наших персонажей: старались быть искренними, передавая то разное, что бывает в парах».

По словам Артема Качера, идею трека он вынашивал несколько лет, но долгое время не мог найти подходящего кандидата для записи ее дуэтом.

«Мы создали ее вместе с Seville буквально случайно, когда оказались на студии для записи своего материала, своих песен. Я предложил ей попробовать, после чего понял, что это именно то, что нужно, — объяснил артист. — Что касается клипа, то идея изначально была в том, чтобы не снимать что-то пафосное, многобюджетное. Это честная история двух влюбленных людей. И мы специально сделали не полноценную клиповую историю, а такое mood-видео, это такая лав стори. Каждый найдет в ней что-то свое».

Ранее стало известно, что Артем Качер впервые стал отцом.

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