В Москве состоится музыкальный спектакль «Дороги Высоцкого», приуроченный к юбилею актера и барда

Александр Домогаров, Никита Высоцкий и певица Амария примут участие в музыкальном спектакле «Дороги Высоцкого», приуроченном к 85-летию легендарного актера и барда.

Мероприятие состоится 22 апреля в Государственном Кремлевском дворце. Спектакль «Дороги Высоцкого» будет идти нон-стоп два часа, без антракта.

По признанию сына Владимира Высоцкого, Никиты Высоцкого, спектакль получился очень личным и живым, потому что дополнен воспоминаниями, редкими фотографиями из семейного архива, кадрами из кинохроники. Самые любимые стихотворения своего отца Никита Высоцкий прочтет на сцене сам.

Актер Александр Домогаров споет наиболее известные композиции барда: «Лирическая», «На большом Каретном», «Канатоходец», «Песня о друге» и «Спасите наши души».

Певица Амария также исполнит несколько песен Владимира Высоцкого, одна из которых, «Я несла свою беду», была посвящена Марине Влади.