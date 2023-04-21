Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Группа The Hatters станет хедлайнером фестиваля «Нашествие» в 2023 году

close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Группа The Hatters станет хедлайнером фестиваля «Нашествие-2023», сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет фестиваля.

Сообщается, что группа приглашена на фестиваль, который в 2023 году пройдет с 4 по 6 августа в Калужской области, в связи с их огромной популярностью и востребованностью у аудитории.

«Очередным участником фестиваля «Нашествие-2023» станет группа The Hatters. Не так давно группа выпустила свой новый альбом, песни с которого обязательно прозвучат на фестивале. Петербургская группа настолько стремительно покорила отечественную сцену, что ее смело можно назвать феноменом современной рок-музыки», — заявили представители фестиваля.

Ранее стало известно, что The Hatters также выступят на фестивале «Дикая мята», который пройдет с 16 по 18 июня в поселке Бунырево Тульской области.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях