Группа The Hatters станет хедлайнером фестиваля «Нашествие» в 2023 году

Группа The Hatters станет хедлайнером фестиваля «Нашествие-2023», сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет фестиваля.

Сообщается, что группа приглашена на фестиваль, который в 2023 году пройдет с 4 по 6 августа в Калужской области, в связи с их огромной популярностью и востребованностью у аудитории.

«Очередным участником фестиваля «Нашествие-2023» станет группа The Hatters. Не так давно группа выпустила свой новый альбом, песни с которого обязательно прозвучат на фестивале. Петербургская группа настолько стремительно покорила отечественную сцену, что ее смело можно назвать феноменом современной рок-музыки», — заявили представители фестиваля.

Ранее стало известно, что The Hatters также выступят на фестивале «Дикая мята», который пройдет с 16 по 18 июня в поселке Бунырево Тульской области.