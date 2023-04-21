Брата звезды «Ворониных» Екатерины Волковой подозревают в убийстве двух человек в США

Брата звезды сериала «Воронины» Екатерины Волковой подозревают в убийстве двух человек в США, сообщает «СтарХит» со ссылкой на западные СМИ.

Уточняется, что в США произошло жестокое убийство двух мужчин. Одного из них звали Павел, он является выходцем из России. Известно, что 28-летний Павел был родом из Санкт-Петербурга и работал в Америке фотографом. Второй жертвой преступления стал его сосед, также выходец из России, 37-летний мужчина по имени Кирилл.

Тела обеих жертв на прошлой неделе нашли на складе в Брайтоне (небольшой город в округе Франклин, штат Нью-Йорк) со следами насилия.

Известно, что американская полиция уже задержала подозреваемого, которым оказался брат актрисы Екатерины Волковой — Леонид Волков. По информации зарубежной прессы, Леонид дружил с погибшими, а Кирилл выступал его поручителем по аренде жилья.

По предварительным данным, в качестве мотива преступления рассматривается личный конфликт между мужчинами: якобы Волков отказался платить за аренду жилья и был вынужден срочно съехать.