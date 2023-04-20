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Адам Драйвер может сыграть Мистера Фантастику в перезагрузке «Фантастической четверки»

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Burberry

Инсайндер Дэниель Рихтман сообщил, что звезда «Черного клановца» Адам Драйвер может сыграть в перезагрузке «Фантастической четверки» от Marvel. Об этом пишет ComicBook.

По словам Рихтмана, сейчас Marvel ведет переговоры с Драйвером, чтобы тот сыграл лидера «Фантастической четверки» Рида Ричардса, известного как Мистер Фантастика.

Отмечается, что это не первые слухи о сотрудничестве Драйвера с Marvel в этом проекте: до этого говорили, что актер может сыграть антагониста Доктора Дума. Остальной каст проекта также неизвестен.

Студия Marvel анонсировала перезагрузку «Фантастической четверки» в декабре 2020 года. Ее выход запланирован на 2024 год. Режиссером картины стал Мэтт Шекман («Ванда/Вижн»), а за сценарий отвечают Джефф Каплан и Йен Спрингер.

Ранее режиссер Джеймс Ганн заявил о подготовке к съемкам фильма «Супермен: Наследие». По его словам, костюмы, дизайн локаций и многое другое уже готово. Также полностью написан сценарий будущего фильма.

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