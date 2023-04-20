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«КП»: Александр Ревва заработал 40 млн на своих песнях в 2022 году

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Шоумен и певец Александр Ревва увеличил свои доходы до 40 млн. рублей от музыкальной карьеры в России в 2022 году, выяснило kp.ru.

По данным издания, компания «Войс Медиа Продакшн», занимающаяся выпуском композиций Реввы под псевдонимом Артур Пирожков, заработала 42 млн руб. в 2022 году. Чистая прибыль фирмы составила 40 млн. руб.

Подчеркивается, что в 2021-м реальные доходы «Войс Медиа Продакшн» составили 12 млн руб.

После начала спецоперации России на Украине Александр Ревва перестал вести соцсети и практически не появлялся на публике. В СМИ активно начали распространяться сведения, что юморист эмигрировал в Испанию, однако в конце 2022 года Александр Ревва стал посещать светские мероприятия в Москве, а также начал давать концерты.

15 и 16 февраля 2023 года отменились концерты певца в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Он отмечал, что концерты в этих городах переносятся из-за независящих от артиста «технических проблем, связанных с невозможностью обеспечить качественное сопровождение мероприятия».

Ранее сообщалось, что Александр Ревва отменил апрельские концерты в Москве и Петербурге.

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