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Никита Михалков назвал фильм «Вызов» уникальным мировым опытом

Режиссер Никита Михалков поделился своими мыслями о фильме «Вызов» на пресс-конференции по случаю открытия ММКФ в Москве. Его слова передает РИА Новости.

«Для меня создан уникальный мировой опыт, единственный в своем роде, когда в нашей стране часть картины снимается в реальном космосе на орбите», — сказал кинематографист.

По словам Михалкова, сейчас не имеет значение то, что съемки в космосе — рекламный трюк. «Если это происходит, значит существует поиск нового, которым и движет кинематограф», — заявил он.

При этом режиссер признался, что не успел посмотреть саму картину. Поэтому он не может оценить ее качество.

Лента «Вызов» с Юлией Пересильд в главной роли — первый художественный фильм, снятый в космосе, на Международной космической станции. Он рассказывает о женщине-враче, отправляющейся на орбиту спасать космонавта. Премьера картины в широком прокате состоялась 20 апреля 2023 года.

Ранее сообщалось, что Никита Михалков объяснил, почему не видит смысла посылать российский фильм на «Оскар».

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