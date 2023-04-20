Звезда сериала «Миссис Дэвис» Гилпин призналась, что обращалась за помощью к монахиням для роли

Актриса сериала «Миссис Дэвис» Бетти Гилпин призналась, что разговаривала со служительницами церкви, чтобы подготовиться к роли монахини в шоу. И добавила, что ей пришлось трудно в этом амплуа, так как она сама «не верующий человек». Ее слова передает Entertainment Weekly.

«И мне пришлось потрудиться, чтобы развеять собственные представления о том, какова монашеская жизнь и кто они такие. Я разговаривала с монахинями при исследовании своей героини. Они мне показались такими многомерными, крутыми и невероятно умными женщинами», — сказала Гилпин.

По словам актрисы, монахини придерживались феминистских взглядов и были активны в своих общинах. Поэтому ей захотелось показать в сериале не абстрактный образ служительницы бога, а «конкретного человека».

Премьера сериала «Миссис Дэвис» 14 марта 2023 года. В нем рассказывается, как монахиня Симона (Бетти Гилпин) борется с искусственным интеллектом по имени Мисс Дэвис, способным захватывать умы людей.

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