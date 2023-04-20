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Фильм «Аватар: Путь воды» собрал больше $531 млн чистой прибыли

Лидером списка самых ценных блокбастеров 2022 года по версии Deadline оказался фильм «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона.

Картина собрала в прокате $531,7 млн. В расчетах учитывались расходы на создание и продвижение фильма, а также вычиталась доля кинотеатров. Следом за «Аватаром» идет «Топ Ган: Мэверик», который получил $391,1 млн чистой прибыли. Реальные доходы мультфильма «Миньоны: Грювитация» составили $382 млн, что обеспечило ему третье место в топе.

Четвертую и пятую позицию заняли супергеройские фильмы Marvel — «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» ($284 млн) и «Черная пантера: Ваканда навеки» ($259 млн).

Премьера фильма «Аватар: Путь воды» состоялась 6 декабря 2022 года. Лента собрала в прокате $2,243 млрд и стала третьим самым кассовым фильмом в истории, обогнав «Титаник». Главными героями второй части вновь стали землянин Джейк Салли (Сэм Уортингтон) и инопланетянка Нейтири (Зои Салдана) с планеты Пандора, которые теперь воспитывают детей и вынуждены в очередной раз противостоять землянам.

Ранее сообщалось, что «Путь воды» вышел на стриминговых платформах.

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