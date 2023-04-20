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Никита Михалков впервые вышел в свет после болезни

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Режиссер Никита Михалков впервые появился на публике после перенесенной болезни. Видеоролик опубликовало издание Woman.ru.

Михалков посетил пресс-конференцию по случаю открытия ММКФ в Москве. Для выхода он выбрал жилет цвета хаки поверх рубашки с рисунком, режиссер дополнил образ шарфом.

В феврале Никита Михалков впервые публично выступил после болезни. Актер сыграл в своем собственном спектакле «12». Михалков также обратился к зрителям и поблагодарил за поддержку своей постановки. Он добавил, что в этом зале находились врачи, которые занимались его лечением.

В январе режиссер попал в больницу с двусторонней пневмонией. 77-летний Никита Михалков поборол тяжелый недуг и спустя почти три недели после госпитализации вернулся домой. Двусторонняя пневмония обернулась для Михалкова реанимацией и тяжелым состоянием. Врачи той же больницы, где в прошлом году спасли певицу МакSим, смогли поставить на ноги Михалкова. Жена режиссера Татьяна Михалкова сообщила, что коронавирус у актера не подтвердили.

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