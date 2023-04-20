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Директор Темниковой заявил, что певицу не волнует ее исчезновение из программы МУЗ-ТВ

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Концертный директор Елены Темниковой Табриз Шахиди в беседе с изданием StarHit отреагировал на исчезновение певицы из программы на МУЗ-ТВ.

«Это какая-то ерунда, нас это мало интересует. Точнее, вовсе не интересует. Елена — большой артист и не нуждается в невнятных упоминаниях, а мы не обращаем внимания на цензуру, связанную с интригами. Только время покажет, кто настоящий сильный артист, а кто настаивает на том, чтобы вырезать из программ конкурентов, чтобы вдруг не появились упоминания», — заявил Шахиди.

Накануне МУЗ-ТВ «замазал» Елену Темникову в документальном фильме телеканала «Золотая клетка для артистов! История шоу «Фабрика звезд». В ленте показаны кадры победы исполнительницы Полины Гагариной во втором сезоне проекта, в котором также принимала участие Темникова. На видео певица была заблюрена, хотя она стояла на заднем плане в белом платье.

Темникова заняла третье место на «Фабрике звезд — 2» в 2003 году. После участия в шоу она стала солисткой группы Serebro, которую продюсировал Максим Фадеев. В 2014 году исполнительница начала сольную карьеру.

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