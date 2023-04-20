Тарантино устроит секретный показ в Каннах

Режиссер Квентин Тарантино устроит секретный показ на Каннском кинофестивале в 2023 году. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Почетный гость фестиваля пообещал устроить показ 25 мая и обсудить свои альтернативные взгляды на историю голливудского кино. Какой фильм покажет Тарантино, неизвестно, но организаторы пообещали, что у него будет «рокабилльный вайб».

В 2019 году в Каннах состоялась премьера последнего на данный момент фильма Тарантино «Однажды в Голливуде», 29 лет назад здесь он получил Золотую пальмовую ветвь за картину «Криминальное чтиво».

Ранее Тарантино подтвердил, что будущая лента «Кинокритик» станет последним фильмом в его кинокарьере, отметив, что у него больше нет мотивации снимать кино. «Что такое кино сегодня? То, что показывают по телевизору? То, что вы видите на киноэкране? И как долго это длится в кинотеатре? Две недели? И потом уходит на стриминги?» — размышлял он.