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Актер Константин Лавроненко рассказал, где отмечает свой день рождения

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Евгения Новоженина/РИА Новости

20 апреля 1961 года появился на свет актер театра, кино и телевидения, обладатель приза Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль, заслуженный артист России Константин Лавроненко. В беседе с ФАН именинник рассказал, что решил отпраздновать свой день рождения на морском побережье.

«Я просто выехал подышать морским воздухом», — сообщил артист.

Также в интервью изданию своими впечатлениями от работы с Лавроненко на съемках сериалов «Случайный свидетель» и «Раневская» поделился режиссер Дмитрий Петрунь.

«Безгранично добрый, отзывчивый», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что четвертый сезон о тайной жизни светской Москвы «Содержанки» с участием Лавроненко станет последним.

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