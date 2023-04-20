Рэпер Navai признался, что предпочитает женщин с черным юмором

Исполнитель Наваи Бакиров, известный как участник дуэта HammAli&Navai, рассказал в беседе с «Пятым каналом» о своих предпочтениях в женщинах.

Музыкант признался, что для него важной чертой характера любимой девушки станет чувство юмора. «Самое главное, чтобы девушка умела очень-очень-очень грубо шутить. Я очень люблю черный юмор, поэтому я и один. Да, очень сложно найти подходящего человека. Допустим, я люблю угорать с девушкой. И общаться с ней так же, как и со своими друзьями», — рассказал Бакиров.

Также Navai утверждает, что для него в женщинах важна искренность. По словам рэпера, он видит рядом с собой только ту девушку, которая не боится быть настоящей. «Я всегда девушкам объясняю, говорю: «Будь со мной, пожалуйста, такой, какая ты рядом со своей лучшей подругой», — объяснил певец.

Ранее коллега Бакирова Александр Алиев (HammAli) признался, что его преследует фанатка. Артист рассказал, что не против общения с поклонницами, однако предпочитает сохранять дистанцию. Также он заявил, что считает неуместными попытки добиться внимания человека без его согласия.