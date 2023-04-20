Победителя «Битвы экстрасенсов» проверяет полиция

Полиция проверяет победителя «Битвы экстрасенсов» Олега Шепса. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

19-летняя саратовчанка Ксения связалась в мессенджере Telegram с, как она думает, официальным аккаунтом Шепса. Ей ответили — якобы экстрасенс согласился пообщаться с Ксенией и ее умершими родственниками за 35 тыс. руб. После получения денег собеседник девушки перестал отвечать. Теперь Шепса проверяют по обвинению в мошенничестве.

Олег Шепс — победитель 21-го сезона «Битвы экстрасенсов», младший брат другого победителя проекта Александра Шепса.

Ранее сообщалось, что в отношении почти полного тезки Александра Реввы проводится следственная проверка.