Директор Птахи заявила, что рэпер не выходит на связь после попадания под обстрел в ДНР

Марина Евстифеева, PR-директор рэпера Птахи (настоящее имя Давид Нуриев), сообщила в беседе с ТАСС, что исполнитель не выходит на связь после того, как он попал под обстрел в Донецкой народной республике (ДНР), куда поехал с концертом.
Агентство опубликовало видео, на котором музыкант в каске снимает себя на видео, а на фоне раздаются звуки выстрелов.
PR-директор заявила, что Птаха ездил в Донецк.
«На связь он не выходил, телефон отключен», — сказала она.
По словам Евстифеевой, до рэпера невозможно дозвониться.
Ранее представитель силовых ведомств ДНР сообщил ТАСС, что Птаха попал под обстрел в прифронтовой зоне на территории Донецкой народной республики.
По его словам, рэпер поехал к бойцам, чтобы провести концерт, и попал под обстрел, связь с ним прервалась.