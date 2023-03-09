Директор Птахи заявила, что рэпер не выходит на связь после попадания под обстрел в ДНР

Марина Евстифеева, PR-директор рэпера Птахи (настоящее имя Давид Нуриев), сообщила в беседе с ТАСС, что исполнитель не выходит на связь после того, как он попал под обстрел в Донецкой народной республике (ДНР), куда поехал с концертом.

Агентство опубликовало видео, на котором музыкант в каске снимает себя на видео, а на фоне раздаются звуки выстрелов.

PR-директор заявила, что Птаха ездил в Донецк.

«На связь он не выходил, телефон отключен», — сказала она.

По словам Евстифеевой, до рэпера невозможно дозвониться.

Ранее представитель силовых ведомств ДНР сообщил ТАСС, что Птаха попал под обстрел в прифронтовой зоне на территории Донецкой народной республики.

По его словам, рэпер поехал к бойцам, чтобы провести концерт, и попал под обстрел, связь с ним прервалась.