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Певец Киреев признался, что хотел продать подаренное на «Фабрике звезд» пианино из-за финансовых проблем

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Личный архив

Серебряный призер «Фабрики звезд 3» Александр Киреев рассказал в интервью «Газете.Ru», что стало с подаренным ему после проекта цифровым фортепиано. По его словам, оно кочевало с ним много лет.

«Оно живо, почти здорово, пережило небольшой ремонт электроники, но исправно работает, прекрасно звучит. Этот подарок дорог мне не только как память, это мой инструмент для занятий музыкой. На нем я пишу все свои песни. Сейчас на этом фортепиано занимается моя дочь Стефания», — сказал Киреев.

Он признался, что сразу после «Фабрики звезд» думал о продаже музыкального инструмента: «В моей жизни был сложный период с финансовой точки зрения, он длился несколько месяцев. <...> Но я рад, что все разрешилось иначе и мне не пришлось с ним расставаться. Для меня это раритет, инструмент с историей и душой».

Полное интервью с Киреевым читайте здесь.

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