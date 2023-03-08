Историк моды Васильев заявил, что у Надежды Бабкиной появился молодой поклонник

Историк моды Александр Васильев прокомментировал уход телеведущей Надежды Бабкиной с Первого канала на НТВ ради шоу «Модный vs Народный'' с Владом Лисовцом. По его словам, другой телеканал предложил Бабкиной больший гонорар, который ей сейчас необходим. Его слова приводит Woman.ru.

«Ей надо содержать театр, кормить внуков, у нее молодой поклонник Сергей. Он тоже стоит денег. Это очень-очень красивый мужчина, бывший фигурист. Мини-Плющенко. Она же давно рассталась с мужем», — сказал Васильев.

Он признался, что Надежду Бабкину будет сложно заменить на шоу «Модный приговор», так как ее любят зрители. «Это тот самый случай, когда незаменимые есть. Мы любим ее, но я понимаю, что у нее большие траты», — заявил Васильев.

В 2022 году ходили слухи, что Надежда Бабкина рассталась с молодым мужем Евгением Гором, однако вскоре телеведущая их опровергла.